電動自行車外銷夯 全年產值可望破百億元

（中央社記者廖禹揚台北5日電）電動自行車業者近年強化品牌行銷及產品技術，推升銷售單價，且外銷熱絡，去年產值達新台幣72.8億元，創歷年新高，今年上半年產值突破60億元，經濟部估全年產值可望破百億元。



隨著環保意識抬頭，低污染、操作簡單且不須駕照的電動自行車，成為代步工具新選擇，經濟部統計處統計，電動自行車產值已連續3年呈現快速成長，去年產值72.8億元，年增76.5%，今年上半年產值60.6億元，年增74.4%。



統計處副處長王淑娟表示，台灣自行車產業發展從非電動產品開始建立完整供應鏈體系，加上近年來業者積極投入技術創新，開發高階自行車市場，除電動自行車單價逐年走高，平均銷售單價近3年均超過4萬元外，以去年平均單價年增2%，產值卻大增76.5%來看，銷量也有大幅增長。



台灣電動自行車為出口導向，去年直接外銷比重高達96.4%，出口金額達2.5億美元，創歷年新高，以歐美為主要出口市場。今年1到7月電動自行車出口額已達2.2億美元，年增54.2%，未來出口持續看好。



統計處表示，歐洲休旅風氣興盛，加上銀髮族人數增加，帶動高品質、輕量化及高單價電動自行車需求高速成長，台灣去年在歐盟進口市占率23.4%，僅次於中國大陸；王淑娟說，台灣電動自行車主要走量少質精的高階市場，與採取以量取勝的他國業者市場有所區別。



統計處指出，台灣部分業者近年看好電動自行車商機，擴大全球基地，在中國大陸及歐洲都有生產基地，可望在電動自行車逐漸普及風潮下，為國內自行車產業帶來全新發展動能。（編輯：郭萍英）1070905