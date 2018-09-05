/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 關西機場紀淑如吐口水委內瑞拉
>rss

電動自行車外銷夯 全年產值可望破百億元

發稿時間：2018/09/05 12:10

最新更新：2018/09/05 12:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北5日電）電動自行車業者近年強化品牌行銷及產品技術，推升銷售單價，且外銷熱絡，去年產值達新台幣72.8億元，創歷年新高，今年上半年產值突破60億元，經濟部估全年產值可望破百億元。

隨著環保意識抬頭，低污染、操作簡單且不須駕照的電動自行車，成為代步工具新選擇，經濟部統計處統計，電動自行車產值已連續3年呈現快速成長，去年產值72.8億元，年增76.5%，今年上半年產值60.6億元，年增74.4%。

統計處副處長王淑娟表示，台灣自行車產業發展從非電動產品開始建立完整供應鏈體系，加上近年來業者積極投入技術創新，開發高階自行車市場，除電動自行車單價逐年走高，平均銷售單價近3年均超過4萬元外，以去年平均單價年增2%，產值卻大增76.5%來看，銷量也有大幅增長。

台灣電動自行車為出口導向，去年直接外銷比重高達96.4%，出口金額達2.5億美元，創歷年新高，以歐美為主要出口市場。今年1到7月電動自行車出口額已達2.2億美元，年增54.2%，未來出口持續看好。

統計處表示，歐洲休旅風氣興盛，加上銀髮族人數增加，帶動高品質、輕量化及高單價電動自行車需求高速成長，台灣去年在歐盟進口市占率23.4%，僅次於中國大陸；王淑娟說，台灣電動自行車主要走量少質精的高階市場，與採取以量取勝的他國業者市場有所區別。

統計處指出，台灣部分業者近年看好電動自行車商機，擴大全球基地，在中國大陸及歐洲都有生產基地，可望在電動自行車逐漸普及風潮下，為國內自行車產業帶來全新發展動能。（編輯：郭萍英）1070905

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP