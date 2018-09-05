爭取IMF盡早撥款施援 阿根廷取得進展

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）為緩解削弱阿根廷國力的經濟危機，阿根廷與國際貨幣基金（IMF）進行談判，盼能說服IMF加快撥放總額為500億美元（約新台幣1.5兆元）的融資紓困，並於今天「取得進展」。



IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）表示，她和阿根廷財政部長杜耶夫尼（Nicolas Dujovne）開會，「商討在阿根廷金融秩序再陷動盪、經濟環境惡化之際，IMF如何以最妥適的方式援助阿根廷」。



拉加德說，會談隔日將繼續進行，盼儘快就交付IMF執行董事會的提案達成結論。



杜耶夫尼表示，我們此刻仍在與當局進行討論，提供數據恐為時過早。



阿國總統馬克里（Mauricio Macri）已宣布計劃裁減官僚機構並對出口商加稅，以穩定受創甚深的金融及貨幣市場，使國家經濟回穩。美國總統川普稍早對此表示「強烈支持」。



川普與馬克里會談後發表聲明說：「我對馬克里總統的領導方式有信心，我強烈鼓勵及支持他與國際貨幣基金商談，藉此強化阿根廷的貨幣及財政政策，因應阿國當前的經濟挑戰。」



阿根廷披索今年兌美元匯率慘跌50%，不利當局抑制通貨膨脹。



阿根廷6月與國際貨幣基金達成一樁為期3年的融資協議，且已動用第一筆150億美元的款項，主要用以支撐披索價位。（譯者：鍾佑貞/核稿：徐睿承）1070905