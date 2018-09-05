林伯豐盼政府重視兩岸關係 成工商界支柱

（中央社記者廖禹揚台北5日電）中美貿易戰持續延燒，工商協進會理事長林伯豐今天表示，建立良好國際關係是當前重要工作，兩岸關係更是重中之重，盼政府予以重視並妥善對應，作為台灣工商業界發展的支柱。



工商協進會今天舉辦理監事聯席會議，林伯豐致詞表示，台灣國際地位特殊，受制兩岸政策，開通國際關係不易，政府現正積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等區域經濟組織，值得欽佩；但近來中美祭出關稅戰，在台灣及中國大陸投資經商的台商勢必會受到重大影響，建立良好國際關係顯得格外重要。



林伯豐指出，兩岸關係更是國際關係的「重中之重」，建議政府予以重視並妥善對應，期盼政府配合國際需求來修正兩岸政策，作為台灣工商業界發展的支柱。



針對改善台灣投資環境，林伯豐重申，希望調整勞保負擔比率，比照健保改為雇主負擔6成，勞工及政府分別負擔2成，避免勞工政策影響投資意願。



因應基本工資明年起將再調漲，林伯豐表示，企業獲利能力勢必受到影響，也可能帶動物價上漲，呼籲政府持續注意後續效應，提供必要協助。



林伯豐也稱許行政院長賴清德對海外資金匯回租稅優惠給予正面回應，表示期盼政府加速研擬合理有效的租稅措施，並積極檢討產創條例的租稅減免措施，以鼓勵台商返鄉、外商來台擴大投資。（編輯：張良知）1070905