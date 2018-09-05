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投資東南亞 台3優勢3年內出口可逾2成

發稿時間：2018/09/05 15:44

最新更新：2018/09/05 15:44

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（中央社記者邱柏勝台北5日電）政府力推新南向政策，強化對東南亞國家投資與出口。中華徵信所表示，台灣投資東南亞國家具備3大優勢，估最快2、3年內，台灣對東南亞出口占整體出口比重，就有機會突破「2成」障礙。

CRIF中華徵信所今天舉辦媒體茶會，並以台灣在「東南亞的貿易優勢及風險」為題，進行專題報告。

根據中華徵信調查，近5年台灣550大集團前往東南亞投資，無論在投資家數或營收，皆呈現正向成長，投資總家數從2012年的856家，成長至2016年的1022家，增近20%；營收則從新台幣1兆9458億元成長至2兆4412億元，成長逾25%，顯見投資潛力驚人。

不過，若從出口比重而言，去年台灣全年出口規模約3000億美元，重返3000億美元大關，但對東南亞出口比重，近5年始終在19%以下，顯見台灣對東南亞國家出口成長幅度並未優於整體出口增幅，難以突破「2成」的天險。

對此，中華徵信所總編輯劉任表示，台灣對東南亞出口占整體出口比重至今仍難以跨越2成，成因相當複雜，其中一個因素是東南亞區域經濟整合的影響。目前台灣並未與主要的東南亞國家簽有雙邊貿易協定，會遭逢關稅障礙。

此外，例如越南出口美國需要有原產地證明，但若原料是從台灣出口到越南加工復出口美國，就會有原產地證明的問題，因此台商勢必到當地投資設廠「在地化」，因而影響台灣對東南亞出口的情況。

不過，劉任表示，整體而言，東南亞市場仍是越來越大，台商赴東南亞國家投資，多有很大斬獲。台灣對東南亞國家而言具有3項優勢。首先，台灣為東協國家長期友好的市場；且550大集團於當地投資行之有年，已建構良好投資基礎。最後，目前台灣金融業陸續前往東南亞國家設點，提供良好的資金後盾，台商要在當地融資，相對容易許多。

劉任認為，台商目前在馬來西亞、印尼陸續啟動大型投資案，隨著台商投資家數與營收不斷成長，台灣對東南亞出口占台灣整體出口，最快2、3年內，就有機會突破2成的障礙。（編輯：郭萍英）1070905

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