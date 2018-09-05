科際精密10月初上櫃 今年EPS拚6.2元

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）科際精密預計10月初上櫃，董事長張智表示，公司下半年業績可較上半年佳，第3季營運達高峰。法人預估，科際精密今年業績拚年增一成，每股純益上看6.2元。



科際精密主要開發微型氣泵和閥製造產品，主要應用在汽車、醫療器材和家電產品，從今年上半年來看，汽車類占比約44.8%，醫療類占比約37%，家電類占比約16.5%。公司預計10月初上櫃。



張智表示，公司掌握全球150多項專利，提供汽車座椅舒適系統微型氣泵關鍵零組件，與國際第一階和第二階大廠客戶合作密切，未來成長性可期。



從客戶端來看，法人表示，科際精密在汽車領域客戶包括Alfmeier、Continental、Faurecia等，切入包括BENZ、BMW、Porsche等車廠與中國大陸廣汽、長城汽車、吉利汽車等，也切入美國通用汽車等。



在醫療領域，科際精密微型氣泵閥主要應用在電子血壓計，法人表示，在此領域主要客戶包括歐姆龍、百略等，也切入中國電子醫療器材魚躍醫療供應鏈。



展望今年營運，張智表示，公司旺季主要落在第2季到第3季，預估今年業績高峰落在第3季。下半年業績可較上半年佳。



法人預估，科際精密今年業績可較去年成長一成，下半年和上半年業績比重約55比45，預估今年每股純益可超過6元，達到6.2元。今年下半年毛利率可落在40%到45%區間。



科際精密上半年合併營收新台幣6.08億元，較去年同期成長3.7%，稅後淨利8707萬元，年增28.6%，上半年每股稅後純益3.23元。（編輯：李信寬）1070905