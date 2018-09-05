劉德音：半導體令人興奮 技術不斷推進

台積電董事長劉德音5日應邀出席IC60大師論壇，演講「IC技術往前推進的藍圖」。他表示，半導體產業已進到令人興奮的時刻，邏輯技術將持續微縮，半導體技術也將持續不斷往前推進。中央社記者張建中攝 107年9月5日

（中央社記者張建中台北5日電）半導體產業應用多，晶圓代工廠台積電董事長劉德音表示，半導體產業已進到令人興奮的時刻，邏輯技術將持續微縮，半導體技術也將持續不斷往前推進。



劉德音今天應邀出席IC60大師論壇，演講「IC技術往前推進的藍圖」，他表示，這一題目主要是為了鼓勵更多年輕人加入半導體產業。



劉德音說，半導體產業應用有許多，包括人工智慧(AI)、5G、擴增實境(AR)與虛擬實境(VR)，半導體產業已進到令人興奮的時刻，是投資半導體業的好時機。



半導體與資訊技術將是驅動21世紀社會變遷的關鍵技術，劉德音表示，除了全球化，也將帶動以資訊、知識為基礎的經濟發展。



劉德音說，半導體技術將持續不斷往前推進，邏輯技術將持續微縮，目前7奈米製程已開始量產；另外，透過鰭式場效電晶體(FinFET)等新架構，及鍺(Ge)與二硫化鉬(MoS2)等新材料，電晶體也將可持續微縮。



透過硬體與軟體共同設計，可增進能源效率，劉德音表示，藉由特殊技術，則可把邏輯晶片，與電源管理、混合訊號、類比、射頻、高壓與影像感測等晶片及嵌入式快閃記憶體異質整合。（編輯：郭萍英）1070905