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與美談判NAFTA 加拿大關鍵議題誓不讓步

發稿時間：2018/09/05 16:13

最新更新：2018/09/05 16:13

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）加拿大今天將就修訂北美自由貿易協定（NAFTA）和美國展開談判，儘管美國總統川普揚言，若渥太華不儘快屈服，將報復加國經濟，加拿大仍決意不會在重要議題上做出讓步。

川普先前表示準備對加拿大課徵汽車關稅，或是把加拿大完全排除在NAFTA之外。

川普上週才和NAFTA第3個成員國墨西哥簽訂附屬協議。

1994年簽訂的NAFTA支撐1.2兆美元的年貿易額，但川普表示，NAFTA造成數十萬計製造業工作離開美國。

川普政府急於簽訂協議，希望撤銷解決爭端的機制，但加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）認為這個機制至關重要。

美加上週的談判未能化解雙方歧異，美國要求開放更多管道以進入加拿大封閉的乳品市場，也是兩國的爭執點之一。

杜魯道今天表示：「重談NAFTA時，有幾樣東西是我們絕對要看到的。」他重申不會簽訂壞協議。

川普告訴國會，希望能在11月底前簽訂協議。官員則表示，協議條文會在10月1日左右公布。

但加拿大官員說他們不急，還指出川普近來承受美國業界和勞工團體越來越大的政治壓力，要他讓NAFTA維持三邊協定形式。

加國政府消息人士表示：「我們不是說不希望快點行動，去嘗試，去敲定協議，但我們向來的打算都是，該花多久時間，就花多久時間。」

「我們看到各方的善意，如果能看到更多彈性，我想，就可以看到事情朝好的方向前進。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐崇哲）1070905

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