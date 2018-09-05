訊連進軍AI刷臉 董事長：演算法不輸蘋果

多媒體創作軟體廠商訊連科技5日發表FaceMe臉部辨識技術，正式進軍人工智慧（AI）刷臉市場，董事長暨總經理黃肇雄說，訊連臉部辨識技術的演算法不輸蘋果，預期AI後年將貢獻業績兩位數百分比。中央社記者吳家豪攝 107年9月5日

（中央社記者吳家豪台北5日電）訊連科技今天發表臉部辨識技術，正式進軍人工智慧（AI）刷臉市場，董事長暨總經理黃肇雄直言，訊連臉部辨識技術的演算法不輸蘋果，預期AI後年將貢獻業績兩位數百分比。



多媒體創作軟體廠商訊連舉辦FaceMe臉部辨識技術發表會，向投資人、媒體展示智慧刷臉技術。FaceMe提供Windows、Linux、iOS、Android跨平台的軟體開發套件（SDK）授權，可快速運行臉部辨識、五官定位和特徵擷取等多種功能，能讓智慧零售、智慧安控、門禁和機器人等開發商快速導入臉辨識功能到產品或服務中。



訊連指出，FaceMe技術錯誤識別率低於百萬分之一，於超高精確度模式可達到98.5%的認出率。針對Linux嵌入式系統、行動裝置，FaceMe提供檔案大小低於5MB的基礎核心，讓App開發商、嵌入式系統開發商更容易打造相關應用。



黃肇雄說，FaceMe將是訊連接下來兩年內業績成長的主要引擎，訊連在5年前已開發出臉部AI技術，追蹤臉部百餘點細微的特徵與動作，用於擴增實境美妝App，全球使用者超過6億人。



黃肇雄指出，桃園國際機場已採用臉部辨識技術通關，紐約警察局、中國烏魯木齊市公安局也開始使用臉部辨識技術輔助治安系統，整體商機正在起飛。



他表示，訊連去年底決定將臉部AI辨識擴大應用，把AI人臉辨識引擎開放SDK授權給軟硬體廠商，已有國內十幾家廠商正與訊連洽談合作，包括機器人供應商和電腦品牌廠宏碁，且訊連臉部辨識技術的準確度比洽談廠商採用的國外技術還高。



黃肇雄強調，訊連FaceMe是全球最準確的臉部辨識技術之一，在超高精確度模式下的錯誤識別率低於百萬分之一。



黃肇雄認為，蘋果的人臉辨識技術做得非常好，但是對硬體要求也高，訊連很多客戶無法像打造iPhone一樣投資相機硬體。他有信心，訊連的演算法絕對不會輸蘋果，看好AI應該從明年下半年可開始貢獻訊連業績，預期後年將有明顯貢獻達兩位數百分比（10%以上）。（編輯：郭萍英）1070905



