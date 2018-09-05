瞿志豪：生技創業者不是光頭就是白頭髮

（中央社記者韓婷婷台北5日電）橡子園創投台灣合夥人瞿志豪今天表示，生技業需要有豐富經驗的人，因此生技業創業的人才不是光頭就是白頭髮，台灣的ITC很強，醫院資訊化很高是發展生技產業的優勢。



行政院生技產業策略諮議委員會議(BTC)進入第二天議程，行政院政務委員吳政忠、衛生福利部部長陳時中、經濟部部長沈榮津、國家發展委員會副主委鄭貞茂、金融監督管理委員會副主委黃天牧及財政部次長莊翠雲等人出席，邀請產學界知名人士就「發展產業生態鏈，建構友善法規環境」、「善用招商引資策略，加速新創動能」二大議題發表專業見解及建議。



甫接下新台幣60億元規模國家級生技基金，台杉旗下「水牛2號」總經理一職的沈志隆今天參與BTC會議時表示，發展新興產業，創投扮演重要角色，台灣生技產業的發展需要更多的氧氣。



沈志隆指出，創投資金具有長期投資的效益，台灣創投發展中，政策面藉由投資抵減吸引資金，股票分紅吸引人才，在1980至1999年間造就新竹科學園區高科技產業的蓬勃發展。



不過，2000年至2018年台灣創投資金募集不易，沈志隆分析主要原因為2000年取消創投股東投資總額20%可減免所得稅、創投設立架構遲遲未能國際化，以致錯失打造具備區域特色的創投基金並與國際投資人連接的機會。



沈志隆表示，2012年生技資本市場突然吸引大量資金投入，帶動生技投資，2012年至2015年國外生技公司及創投探詢及評估台灣IPO的可行性，當時多家生技公司來台註冊，啟動IPO準備程序，可惜仍存有許多法令限制，造成國外生技公司來台投資轉趨保留。同時也讓早期投資人產生疑慮。



他指出，這期間陸續發生的基亞及浩鼎事件，對資本市場的衝擊，進一步改變生技公司掛牌的規則，今年以來更面臨港交所的威脅。



國發會副主委鄭貞茂則回應指出，未來國發基金將採取更積極主動的態度，努力營造更好的投資環境。水牛2號基金就是希望能發揮點火的工作。



橡子園創投台灣合夥人、生醫產業創新推動方案執行中心創新長瞿志豪表示，網路新創產業規劃60分就上陣，生技產業即使規劃了99分都可能出問題，新創團隊要看二件事，「題目對了、團隊對了」就投，突顯出生技產業對「人」的要求。



瞿志豪說，同為新創產業，網路與生技業有極大差異，網路領域的人才要夠年輕、積極、有想法。生技產業的人才不是光頭就是白頭髮，其實在這個產業需要的人都很資深，產業規劃太重要了，需要有豐富經驗的人來創業。每個區域都有各自的特色跟強項，台灣的ITC很強，醫院資訊化很高是發展生技產業的優勢。（編輯：林孟汝）1070905