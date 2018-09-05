運錩年營收衝百億 寧波子公司新廠10月投產

（中央社記者韋樞台北5日電）不鏽鋼下游鋼板廠運錩鋼鐵轉投資子公司，大陸寧波奇億金屬第3季將處分舊廠，認列新台幣18億元業外收入，同時新廠將於10月起投產，法人估運錩今年全年營收衝百億，EPS上看8元。



國內不鏽鋼大廠運錩表示，轉投資的子公司寧波奇億金屬原本今年上半年擴建的廠房和產線因氣候不穩定及廠商裝機時間安排等因素影響，致上半年子公司產能下降，營業收入未能如預期。



運錩指出，所幸到了下半年，新廠機器設備已試車完成，且新產能所生產超薄型不鏽鋼板技術更為輕薄短小，相關應用領域涵蓋電子業、環保、新能源及汽車產業等，明年起全能運轉後，月產量可達萬公噸，較現有產量增加1.6倍以上，預估10月起營運將谷底翻揚。



而原來奇億的舊廠也已處分，處分認列業外收益人民幣3.6億元（約新台幣18億元），將於第3季季報認列。法人估計將挹注母公司每股純益約7元，款項將於10月中旬入帳，今年業外利益將有巨額入帳。



運錩2017年營收85.43億元、年增14.43%，稅後淨利2.09億元，EPS 1.55元，今年上半年營收44.53億元、稅後淨利為8000萬元，EPS 0.55元。法人推估，子公司第3季認列處分舊廠收益，今年全年合併營收可望谷底攀升達百億元，全年獲利可達12億元，EPS達8元。



展望2019年，運錩表示，母公司單月平均產能約7000公噸；子公司則產能全開，站穩月產萬公噸，全年將達12萬公噸，營收年增約5成，貢獻營收約50億元。（編輯：蘇志宗）1070905