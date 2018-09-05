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麗晶之夜今天登場 10天業績目標3億

發稿時間：2018/09/05 16:50

最新更新：2018/09/05 16:50

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（中央社記者江明晏台北5日電）晶華麗晶精品今天將舉行麗晶之夜，今年首日銷售額目標上看新台幣一億元，10天檔期銷售額初估3億元，皆比去年同期成長；台北晶華酒店也持續以差異化策略力抗大環境。

晶華旗下麗晶精品今天將舉行麗晶之夜，展出總價值超過3億6000萬元的珠寶供賓客近身鑑賞，去年麗晶之夜當日曾創下8000萬元的銷售額，10天業績衝上2.8億元。

台北晶華酒店暨集團餐飲董事總經理吳偉正今天受訪時表示，預估今年麗晶之夜單日銷售額可衝上一億元左右，10天檔期目標銷售額3億元。

麗晶精品近年來轉型，加入更多生活美學與餐飲相關品牌，目前餐飲品牌數量已達總品牌數的25%，不過銷售額仍以高價的珠寶與腕錶為主力，吳偉正表示，目前女性客群仍高達8成以上，期待男性客群有倍數成長。

他也分享，飯店大環境「很辛苦」，新飯店持續進入市場，婚宴業務首當其衝，不過，台北晶華差異化策略奏效，今年1至7月營收年增8000萬元，其中餐飲業務增加5000萬元，婚宴業務增加1000萬元，住房也增加1000萬元，日本客群仍占晶華總客群40%。

零售事業的部分，晶華自2013年推出牛肉麵商品即創造銷售亮眼成績，近期也將導入統一超商新通路，持續多角化經營，創造多元營收。

晶華2018年上半年總營收為34.09億元，年增0.61%，合併稅後淨利為7.91億元，比去年同期大增60.02%，主要來自出售子公司RHW部分股權交易案，上半年每股稅後盈餘為6.21元，比去年同期每股3.83元，增加2.38元。（編輯：李信寬）1070905

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