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颱風燕子強襲關西 MLCC台廠轉單效應不明顯

發稿時間：2018/09/05 17:05

最新更新：2018/09/05 17:05

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（中央社記者鍾榮峰、潘智義台北5日電）颱風燕子侵襲日本關西，當地產業如村田製作所（Mutara）暫時停工。產業人士指出，鴻海轉投資夏普大阪堺工廠正常營運，而村田停工時間短，MLCC台廠轉單效應恐不明顯。

25年來侵襲日本威力最強颱風「燕子」4日切過日本西部，根據NHK報導，截至日本時間5日凌晨3時14分，颱風燕子在大阪府、滋賀縣、三重縣共造成9人死亡，至少340人受傷，許多地方停電，當局勸導200萬民眾撤離避難；關西國際機場更淹水關閉，數百航班取消。

從產業來看，鴻海轉投資的夏普（Sharp）研發生產白色家電的大阪八尾事業所4日停班。產業人士表示，八尾事業所停班主要為維護員工安全，加上JR線停駛，是否復工要看JR線恢復狀況而定；至於堺工廠方面，則正常營運。

此外，全球第一大積層陶瓷電容器（MLCC）製造商日本村田製作所總部和長岡廠，4日因颱風影響休業一天。

在MLCC產能吃緊下，對於台灣被動元件廠商及下游供應鏈是否造成影響，產業人士指出，因為村田停工時間短，MLCC轉單效應恐不明顯。不過由於機場等主要交通受影響，預估村田交貨期會稍微拉長一些。

筆記型電腦品牌廠商華碩表示，對於被動元件的供應狀況，會再觀察與注意；筆電代工廠仁寶、英業達、緯創表示，零件有庫存，且供貨來源不只一家，應無影響。

業者透露，村田因颱風停班一天，但工廠並未受到波及，只是部分受風災影響的機場無法運輸，但仍可透過其他機場或途徑運送零件。

全球積層陶瓷電容器（MLCC）產業主要大廠包括日本村田Murata、韓國SEMCO、台灣廠商國巨、華新科及日本廠商Taiyo Yuden、KEMET、AVX、TDK等。（編輯：張良知）1070905

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