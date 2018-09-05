失智症風險 可靠保險轉移

（中央社記者田裕斌台北5日電）隨著高齡社會來臨，失智症風險也遽增，壽險業者今天表示，除了年輕時多運動增加大腦保護因子外，更要提前做好中老年時期的保障規劃，才能轉移風險。



根據衛生福利部估算，台灣2017年有近26萬名失智症患者，即平均每100人有1人失智，未來45年台灣失智人口平均每天會增加35人，且年齡越大盛行率越高。



不僅台灣如此，根據2017年國際失智症協會（ADI）資料顯示，去年全球平均每3秒就有1人罹患失智症，且目前還沒有任何藥物可以治癒失智症。



壽險業者指出，一旦罹患失智症，除了患者要面臨疾病折磨，對於照顧家屬來說也是長期抗戰，面對失智患者性情、行為的改變，除了身體和心理的勞累堆積，甚至還會將照顧者拖垮，雖然失智症患者可申領重大傷病證明，政府會提供相關照護資源，但失智症治療之路漫長，唯有籌備足夠的經濟支援，後續的照護之路才能更無慮。



中國人壽資深協理許鴻儒建議，民眾可透過重大傷病保險轉移風險，假若發生重大傷病時，患者可享有更好的生活照護，照顧者也能更安心；尤其依中央衛生主管機關所公告實施「全民健康保險重大傷病範圍」中所載項目，部分失智症也包含在內，保戶在取得「全民健康保險保險人」核發的重大傷病證明後，就可申請重大傷病保險金，彌補當下資金缺口，解決燃眉之急。（編輯：蘇志宗）1070905