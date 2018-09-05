瑞信看旺科技股動能 估台股年底前小漲

（中央社記者吳家豪台北5日電）外資瑞信分析師今天表示，整體科技類股在經歷連續兩個季度獲利慘淡低迷、市場大幅下修獲利預測後，將出現反彈，預期台股在年底前可能會出現小幅的上漲趨勢。



瑞信第19屆亞洲科技論壇（Asian Technology Conference，簡稱ATC）從今天起到7日舉行，吸引逾300位機構投資人與將近110家企業的領袖參加。瑞信與臺灣證券交易所已連續10年共同舉辦這場年度論壇，被視為亞太區科技業者與全球投資人的首要盛會之一。



瑞信亞太區科技研究部門主管尼堅（Manish Nigam）表示，不含日本的亞洲科技類股獲利下修幅度正趨於穩定，隨著2018年第2季財報季結束以及整體科技類股觸底，投資人現已重新評估產業前景。



尼堅認為，隨著蘋果公司（Apple）新一輪產品發表會即將來臨，以及從10月開始的積極季節性需求推動，投資人對科技類股的負面情緒將會減弱。總體而言，整體科技類股的每股盈餘成長仍是合理預期。



根據瑞信預估，在科技類股之中，2019年硬體和半導體相關類股的獲利成長率預測值為5%左右，2018年全年成長率預測分別為12.9%和21.5%。去年全亞洲（不含日本）硬體產業每股盈餘成長62%，半導體產業每股盈餘成長42%。



針對蘋果將於12日舉行新品發表會，尼堅指出，在智慧型手機這樣的成熟終端市場中，規格升級一直是關鍵的差異化因素。在顯示器與影像技術改良的推動下，智慧型手機市場將在未來兩年有明顯成長的機會。



尼堅表示，2018年智慧型手機的平均銷售價格（ASP）將持續上升；預估智慧型手機銷售量2018年將下降4%，2019年則將年增1%。



瑞信亞洲半導體研究主管、台灣證券研究主管艾布蘭（Randy Abrams）認為，人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、5G的推出和汽車等新興技術的智慧應用，將成為促進整體科技產業營收的下一個重要推手，瑞信也觀察到電動車電池技術和電動車在各個主要市場的滲透速度加快。



針對台股展望，艾布蘭指出，儘管市場環境充滿挑戰，但台股仍保持彈性。截至8月底，台股表現優於亞太區約7個百分點。截至今年8月，MSCI新興亞洲（不含日本）指數下跌約7%，台股則上漲了1%。



艾布蘭認為，在2018年上半年的調整修正之後，台股在年底前可能會出現小幅的上漲趨勢，科技與非科技類股表現會更加平穩。（編輯：楊凱翔）1070905