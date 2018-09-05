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8月外匯存底再創新高 美國升息央行跟著賺

發稿時間：2018/09/05 18:12

最新更新：2018/09/05 18:12

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（中央社記者邱柏勝台北5日電）中央銀行今天公布8月外匯存底4598.79億美元，月增13.83億美元，創歷史新高，主因美國數次升息，央行新買入的美債利率隨之上揚，帶動外匯存底投資收益增加所致。

央行外匯局副局長林祖舜表示，8月底美元指數來到95.14，比7月底小升0.62%，依舊強勢。新台幣兌美元匯率8月貶0.38%、人民幣貶0.2%、星幣貶0.45%、歐元貶0.28%，英鎊更貶值0.91%，日圓則走升0.54%。

林祖舜說，台灣外匯存底大部分是以美元形式持有，佐以歐元、日圓與人民幣等其他國家貨幣，雖然其他國家貨幣貶值，折成美元後金額降低，但由於外匯存底投資收益增幅擴大，因此整體外匯存底仍呈現淨增加態勢。

另外，截至今年8月底，外資持有國內股票及債券，按當日市值計算，連同新台幣存款餘額，共計3960億美元，約當外匯存底的86%。

林祖舜表示，8月外資淨買超台股約11億美元，由於適逢上市櫃公司發放股利旺季，外資獲配股利後有匯出需求，因此8月全月仍是呈現淨匯出。

根據金融監督管理委員會統計，8月外資淨匯出6.25億美元，連續第5個月淨匯出。累計今年前8月，外資淨匯出總金額達64.33億美元，折合新台幣約1981.75億元，不過淨匯出情形已有縮小態勢。

林祖舜說，金管會統計是以「資產面」計算，也就是依照股權基礎計算，未計入海外可轉債（ECB）、海外存託憑證（GDR）與股利匯出的部分。若按央行採「現金流量」方式計算，加計外資匯出的股息後，8月外資淨匯出金額約23.45億美元，換算新台幣約722.26億元。（編輯：陸倩瑤）1070905

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