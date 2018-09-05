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台灣發展半導體逾40年 經濟支柱也造福人類

發稿時間：2018/09/05 18:36

最新更新：2018/09/05 18:36

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（中央社記者張建中台北5日電）積體電路發明至今滿60年，台灣投入半導體產業逾40年，半導體產業不僅是台灣重要的經濟支柱，更造福了全人類。

國際半導體展今天在南港展覽館登場，行政院長賴清德、科技部長陳良基與經濟部長沈榮津出席開幕典禮，充分展現政府對半導體產業發展的重視與支持。

賴清德致詞表示，半導體產業是台灣經濟發展的重要產業，也是民眾引以為傲的國際級產業，從IC設計、製造到封裝測試，台灣是一手包辦，分工精細且結構完整，群聚效果也佳。

據工研院統計，2017年台灣半導體業總產值達810億美元，僅次於美國與韓國，全球排名第3，占整體GDP逾15%；台灣晶圓代工位居全球第一，市占率逾7成，封裝測試業也位居全球第一，IC設計業居全球第2。

今年台灣半導體業總產值可望進一步成長，將達新台幣2.6兆元規模，將較去年成長6%，國際半導體產業協會（SEMI）預估，明年台灣半導體產值將再成長約8%。半導體產業可說是名副其實的台灣經濟支柱。

台灣半導體產業中又以晶圓代工業最突出，當中又以台積電（2330）最受各界關注，台積電今天股價收在264元，市值達6.84兆元，穩居台股單一企業市值之冠。

據台積電創辦人張忠謀先前所說，他創辦台積電的成就之一是改善了近15萬名台積電員工與眷屬們生活水準；另外，假如沒有台積電，不會有那麼多無晶圓廠公司存在，也不會有那麼多創新出現。

張忠謀說，假如沒有台積電，智慧手機不會那麼快就出現，這改變了世界上數十億人的生活方式。這些是台積電的成就，同時也是台灣半導體業的貢獻。（編輯：蘇志宗）1070905

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