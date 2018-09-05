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三商孵小金雞 美廉社餐飲事業拚接力掛牌

發稿時間：2018/09/05 18:40

最新更新：2018/09/05 18:49

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（中央社記者江明晏台北5日電）三商投控旗下民生餐飲零售事業最具成長動能，其中子公司三商家購（美廉社）已公開發行，和其他餐飲事業都將朝上市櫃目標前進，但暫無時間表。

三商投控旗下事業體涵蓋保險、民生餐飲零售、製藥、資訊服務業等，其中民生餐飲零售的成長動能最亮眼。

三商投控今天舉行法說會，三商投資控股財務副總經理兼發言人王志華說，三商民生用品與餐飲零售旗下品牌分別有美廉社、拿坡里、三商巧福、全家福等等，今年上半年開店數分別為全家福234家、美廉社635家、三商巧福155家、拿坡里100家、福勝亭46家、鮮五丼19家、品川蘭7家，合計達1196家門市。

王志華分析，美廉社定位清楚，已在市場開拓佳績並獲利，只要有400、500人的社區大樓就考慮會在周邊設點，且皆挑選租金便宜的巷弄進駐，銷售的商品以民生必需品占多數，美廉社目前加盟比例約占2成，今年目標年底達700家門市。

美廉社所屬的三商家購已公開發行，何時能正式掛牌上市櫃，王志華坦言，內部已在進行並籌備中，但時間點還是未知數。

他也指出，拿坡里今年上半年營運表現亮麗，三商巧福獲利成長幅度也優於預期，內部同樣著手規劃推動餐飲事業朝上市櫃目標邁進。（編輯：林孟汝）1070905

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