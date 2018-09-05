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國巨8月營收首破百億大關 創單月新高

發稿時間：2018/09/05 18:41

最新更新：2018/09/05 18:41

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）被動元件大廠國巨自結8月單月合併營收為新台幣106.02億元，首次突破百億元大關，並且連續第6個月創下歷史單月新高。

國巨8月份自結合併營收106.02億元，其中包含君耀-KY的2.52億元，較去年同期大增278.4%，也較7月增加8.1%；累計國巨今年前8月合併營收達506.83億元，，較去年同期增加158.5%。

國巨指出，客戶需求暢旺、新產能陸續開出、加上高階產品如高容、高壓、車用工規電容、金屬電流感測電阻、精密電阻等出貨比重增加，8月單月營收不含君耀-KY的自然增長，已連續第6個月改寫歷史單月新高紀錄，且首次突破百億元營收大關。

展望未來，國巨指出，5G、汽車電子、工規及其它新興運用對電阻電容需求仍持續成長，日系廠商維持退出部份產品的營業方向，因技術障礙、中國大陸環保法規限制趨嚴、上游材料供貨吃緊、機器設備交期拉長等因素，擴產不易，預期整體市場對被動元件需求仍穩定成長。

國巨持續擴產，尤其電容主要是針對日系廠商退出的高單價品項增產，對產業前景看法審慎樂觀。

法人指出，國巨未來2年持續擴充積層陶瓷電容（MLCC）產能，預估今年底MLCC月產能可到500億顆，2019年底月產能可到600億顆，2020年底月產能可到700億顆。（編輯：陸倩瑤）1070905

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