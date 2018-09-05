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超商成外食族心頭好 便當熱食銷售額年增3成

發稿時間：2018/09/05 19:44

最新更新：2018/09/05 19:44

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）便利商店到處都有、品項多的特性，漸漸成為外食族的心頭好，據公平會調查，便當、三明治及熱食銷售金額年增率逾3成，且品項衝破2000項，顯示外食族愈來愈依賴便利商店。

公平交易委員會今天公布「106年連鎖式便利商店經營概況調查」，結果顯示，民國106年底台灣主要連鎖式便利商店包括統一超商、全家便利商店、萊爾富、來來超商及台糖蜜鄰等5家門市營業據點共計設立1萬528家店，較105年底增加154家店，成長率為1.48%。

而觀察超商熱賣的商品類別，以銷售金額來看，菸品居冠、飲料居次，便當、三明治及熱食排名第3。

公平會副主委彭紹瑾指出，106年便當、三明治及熱食的銷售額不只較上年成長3成，品項更從1600多項增至2000出頭、成長相當顯著，顯示民眾外食頻率增加，且愈來愈習慣到超商填肚子，品項增加也代表市場夠大、業者才願意持續投入開發。

彭紹瑾說，106年5家主要連鎖便利商店總來客數為29.7億人次，平均每人每年至連鎖便利商店的次數約為126次，幾乎不到3天就去一次，可見民眾依賴便利商店程度增加。

至於消費金額，據公平會調查，106年平均每人每次至連鎖便利商店消費金額約新台幣77元，不只與上年相比增加近1元，自100年以來，也呈逐年增加的趨勢。

彭紹瑾表示，近年來便利商店不斷開發各式新商品，如販售霜淇淋、現調茶飲及甜甜圈等差異化商品，以及推行大店鋪策略、設置座位區，且與藥局、速食店等異業結盟，發展特色門市與複合店經營模式，這些創新、多元的經營模式都有助於提升客戶黏著度，讓消費者的消費頻率、金額持續提升。

公平會指出，連鎖式便利商店成為民眾日常生活消費不可或缺的一環，加上國內連鎖式便利商店有集中經營的產業發展型態；因此，公平會為了持續瞭解便利商店的市場發展概況，已經連續多年就全國主要連鎖便利商店業者進行產業調查，以有效掌握零售通路市況，深入掌握連鎖式便利商店競爭情形。（編輯：蘇志宗）1070905

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