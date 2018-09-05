中央政府債務比率連5降 長債增幅18年最小

（中央社記者邱柏勝台北5日電）財政部表示，政府推動財政健全方案後，堅守財政紀律增加稅收，近5年中央政府債務比率續降，去年中央政府長期債務僅淨增加新台幣162億元，是民國89年精省以來最小增幅。



國庫署副署長顏春蘭表示，民國87、88年時，中央政府財政狀況還不錯，一年以上的長期債務未償餘額還有下降，但精省後接手省政府債務，長債未償餘額開始逐年增加，後來遭逢金融海嘯，更導致中央政府長債未償餘額迅速累積。



然而，政府103年推動財政健全方案，挹注稅收增加，並調整支出結構及統籌各項資源，多元籌措財源，且每年的中央政府總預算，皆控制在新台幣2兆元以下，有效控制債務規模，因此中央政府整體財政已有改善。



根據財政部統計，106年度中央政府1年以上公共債務未償餘額（長債）審定決算數5兆3598億元，占前3年度名目GDP平均數32.1%，較101年度36.2%降低4.1個百分點，債務比率連5年下降。



此外，106年度長期債務淨增加162億元，與102年至105年長債增加數1500億元、1294億元、208億元、472億元，平均淨增加數868億元相比，不僅長債增加數明顯降低，更是精省以來最小增幅。



記者提問，108年度中央政府總預算首度突破2兆元，是否代表過去嚴守的財政紀律破功。對此國庫署官員表示，政府為提振經濟，擴大內需，推動「前瞻建設計畫」，因此支出增加，但歲出的成長率，仍小於歲入的成長率。財政部將妥適配置有限資源，支應國家政務所需，在兼顧財政穩健前提下，促進經濟發展。（編輯：楊凱翔）1070905