商用不動產市況熱 商仲：北市A辦租金看漲到年底

（中央社記者韋樞台北5日電）外商商仲世邦魏理仕指出，今年上半年國內商辦及土地市場交易熱絡，預期下半年續熱，北市A級辦公樓的租金一路看漲到年底，空置率估將降至13.4%。



世邦魏理仕研究部統計，半年國內商用不動產總交易量達新台幣462億元，年增97%，主要受惠於本土自用型買方置產需求強勁；在土地方面，上半年成交近767億元，年增81%，顯示雖然房市回升緩慢，但建商已開始獵地，上半年大面積土地交易熱絡。



世邦魏理仕台灣資本市場部主管林翊群表示，下半年房地投資市場持續升溫，其中商用不動產仍以本土企業自用需求為主，壽險業者則轉為評估大型土地開發案，土地市場由本土建商主導，北中南都會精華區土地最受青睞。



另外，上半年商辦租賃市場表現熱絡，台北A辦市場淨去化量達到1萬217坪，空置率降至14.7%，在新完工大樓較高租金水準的帶動下，平均租金漲至每坪2673元，較去年同季成長1.4%。



世邦魏理仕說，受惠於科技業及專業服務業租戶的整合與擴張需求，下半年北市A辦租賃市況不看淡，其中信義區的A辦大樓詢問度更高，頂級A辦平均租金已達每坪3350元，預料至年底前A辦平均租金將一路走高，空置率則續降至13.4%。（編輯：陸倩瑤）1070905