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十家台資通訊廠進軍加爾各答 開拓印東市場

發稿時間：2018/09/05 20:07

最新更新：2018/09/05 20:07

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（中央社記者康世人新德里5日專電）外貿協會4到6日帶領台灣10家資通訊品牌到加爾各答參加GATES資通訊零售商通路峰會，與當地175家來自印度50個城市的系統整合商、經銷商和通路商洽談，開發印度東部市場。

中華民國對外貿易發展協會4日率台灣精品廠商威聯通、訊舟、艾法、圓剛、虹光、精益、碩天、微星、威剛及研華等10家廠商，在加爾各答參加GATE資通訊零售商通路峰會（GATES ICT Reseller Channel Summit），這場峰會已連續4年在印度舉辦，今年首次在印度東部工商業與運輸中心、且為印度招商引資重點城市的加爾各答舉行。

這場峰會有來自台灣、美國、羅馬尼亞、新加坡和印度等國共20家供應商、印度東部資通訊通路經銷商及零售商與印度東部資通訊通路高階主管與會。

峰會除貿易洽談外，也安排美國CrowdStrike、IDC和日本東芝等公司的產業與通路專家，介紹與分享最新軟硬體整合與儲存科技、資安資訊及資通訊產業在印度實體與線上通路的現況與發展走向。

此外，峰會還邀請供應商在90秒內發揮創意突顯自家產品特色，爭取通路商票選，台灣精品廠商爭取上台發表機會，最終由台灣精品廠商艾法獲得最大變革及最佳簡報獎，為台爭光。（編輯：施燕飛）1070905

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