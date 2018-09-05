美中若擴大貿易戰 主計總處憂不利經濟

（中央社記者潘姿羽台北5日電）美中貿易戰持續延燒，主計總處專門委員徐健中今天指出，「希望不要有貿易戰」，台灣是小型開放經濟體，有7成農工原料來自進口，貿易戰擴大恐使原物料價格波動、需求減緩，不利經濟發展。



美中貿易戰火持續延燒，徐健中今天於主計總處物價概況記者會上談及此議題，直指近期國際金屬商品轉為負成長，多少和貿易戰有些關係，但現在還是剛開始的階段，未來影響層面會多大、多廣還有待觀察，只能說最好是不要有貿易戰，否則台灣可能受到衝擊。



徐健中說明，台灣有7成農工原料來自進口，而國際原物料的價格會影響進口價格，這部分會反映到廠商成本，進口價格也會進而影響國產內銷品、出口品的價格，除了廠商成本受到影響，貿易戰擴大也可能導致需求減緩、不利經濟發展。



主計總處今天發布8月躉售物價指數（WPI）年漲6.83%，漲幅較上月收斂；徐健中說明，美中貿易戰導致國際大宗商品、基本金屬價格有下降趨勢，影響了本月WPI表現，而未來貿易戰的預期心理、美元走強、油價走勢，都會影響到台灣WPI甚至消費者物價指數（CPI）的變化。



不過徐健中也說，貿易戰的實際進展以及與台灣的關聯、影響程度，仍待後續觀察，現在只能說貿易戰還是能避則避，希望能有好的結果，才能減少對台灣的影響。（編輯：楊凱翔）1070905