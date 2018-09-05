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颱風熱浪加豪雨 日本觀光業受挫恐衝擊經濟

發稿時間：2018/09/05 22:34

最新更新：2018/09/05 22:34

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（中央社東京5日綜合外電報導）觀光業繁榮是日本經濟少數無庸置疑亮點。即使日本通貨膨脹率和薪資成長率頑固停留在目標以下，觀光人數表現卻優異許多。然而，過去2個月的連串天然災害，正打擊這個趨勢。

日本政府原計畫，2020年東京奧運時全年入境觀光人數達到2000萬，這個目標已提前5年達成，不久後政府又將2020年的目標翻倍至4000萬。

但最新數據顯示，日本7月觀光人數成長驟降。與去年同期相較，成長率降至2013年初以來最低紀錄，當時是因為日本和中國關係跌落谷底。

日本觀光局將最近數據表現不佳，歸咎於6月發生大阪地震，和7月初日本西部爆發歷史性洪災，造成200餘人喪生。

如今日本又遇燕子颱風襲擊，恐怕更會令考慮前往日本的觀光客卻步。燕子颱風已造成日本使用量第3大的關西機場大淹水且對外交通中斷，目前還未確定何時能恢復運作。

SMBC日興證券公司（SMBC Nikko Securities Inc.）高級經濟學家宮前耕也（Koya Miyamae）對彭博表示，「9月入境觀光人數無可避免將銳減」，燕子颱風「將對入境觀光人數」帶來最大衝擊。

他說，連連天候不佳，包括氣溫打破歷史紀錄的熱浪和暴雨，原已對日本觀光業帶來一些負面影響。通常7月是訪日觀光客最多的時候，今年卻不見如此，正因降下豪雨。

天然災害並非打擊日本觀光人數成長的唯一因素。由於日本民泊新法上路，導致觀光客更難住到類似透過Airbnb提供的民宿房間。

由於日本政府將觀光業列為經濟政策核心之一，他們更不願見到觀光人數成長減緩。宮前耕也說：「日本第3季入境觀光人數可能會減少，這將對日本第3季經濟成長率構成壓力。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070905

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