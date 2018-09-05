關稅反作用 美7月貿易逆差激增至501億美元

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）根據美國政府今天發布數據，7月美國貿易赤字大增至501億美元，因進口額攀升至歷來最高紀錄，造成美國和總統川普強勢政策鎖定的貿易夥伴國之間貿易差額迅速擴大。



7月美國對中國和歐洲聯盟（EU）的貿易逆差雙雙創下歷來最高紀錄。這兩個經濟體名列川普最愛批評的貿易對象，但數據結果和川普聲稱貿易對抗措施的目標大相逕庭。



美國商務部表示，由於美國出口貨品在許多國家面臨報復性關稅障礙，導致7月出口額明顯下滑。



7月美國貨品和服務進出口差額躍增40餘億美元或9.5%，衝上501億美元，僅較經濟學家平均預估值少了數億美元。



這是美國貿易逆差連續第2個月擴大。一反美國5月出口額激增，超越美國產品在國外市場面臨關稅帶來的衝擊。



7月美國進口額增加0.9%至2612億美元，為史上最高紀錄；出口額減少1%至2111億美元，其中中國報復關稅鎖定的大豆出口額銳減7億美元。



7月美國對中國貿易赤字未經季節調整金額躍升至368億美元，對歐盟逆差來到176億美元，對加拿大逆差也大增10億美元至31億美元。



雖然其他經濟指標顯示需求仍然穩健，國內生產毛額（GDP）持續擴張，但這些貿易數據對美國第3季濟成長恐怕不是好兆頭。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070905