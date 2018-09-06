美股漲跌互見 年線將是多方重要防線

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美股漲跌互見，台股5日失守11000點大關。法人表示，短線或許仍有修正空間，但年線10799附近應有多方防守力道。



美股漲跌互見，那斯達克指數跌96.07點或1.19%，以7995.17點作收。道瓊工業指數漲22.51點或0.09%，收在25974.99點。標準普爾指數跌8.12點或0.28%，收2888.6點。



台股加權股價指數5日下跌26.25點，收在10995.13點，跌幅0.24%，成交值1139.48億元，三大法人自營商賣超14.54億元，投信買超5.46億元，外資及陸資賣超29.61億元，合計賣超38.69億元。



法人表示，台股近期震盪區間整理，指數無法有效站穩11000點之上，量能也未明顯擴大，日KD技術指標開始開口向下，隨時有再度回測年線10799支撐的可能，中長線難脫大區間整理。



晶圓代工廠台積電董事長劉德音5日表示，半導體產業已進到令人興奮的時刻，邏輯技術將持續微縮，半導體技術也將持續不斷往前推進。



大立光8月營收新台幣55.07億元，月增4%，年增10%，是9個月來新高，但大立光預估9月營收將與8月相當，主要受限產能及本身良率，訂單仍暢旺。



精測明年看持續成長，新廠預計明年第3季完工啟用。法人預估，精測第4季業績淡季不淡，可來到同期新高，毛利率維持第3季水準。



外資瑞信分析師5日表示，整體科技類股在經歷連續兩個季度獲利慘淡低迷、市場大幅下修獲利預測後，將出現反彈，預期台股在年底前可能會出現小幅的上漲。（編輯：鄭雪文）1070906