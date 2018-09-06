大立光產能不足影響成長動能 股價重挫逾7%

大立光電受到成長動能減緩衝擊，6日股價跳空重挫大跌逾7%，拖累蘋概股表現。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北6日電）大立光電8月營收月增4%，雖然訂單無虞但受制於產能已滿，預估9月營收與8月相當。受到成長動能減緩衝擊，大立光今天股價跳空重挫大跌逾7%，拖累蘋概股表現。



大立光今天受到營收表現不如預期衝擊，股價開低走低，截至9時30分為止，股價最低來到4515元，重挫375元，跌幅7.67%，一舉摜破短中期均線，隨後股價止跌在4600元關卡整理。



大立光公布8月營收新台幣55.07億元，月增4%，年增10%，為9個月來新高，但大立光預估9月營收將與8月相當；累計今年前8月營收為319.96億元，年成長1.26%。



大立光表示，目前訂單無虞，客戶訂單旺季需求仍旺，但礙於自身產能不足，導致目前產出量還是無法滿足客戶訂單，若良率能進一步改善，將推升營收動能。



大立光表示，由於產能擴充沒辦法那麼快，人力也是問題，另外良率還需要繼續努力。



就產品組合觀察，大立光8月20M(2000萬畫素)以上產品占營收比重10%到20%，10M以上產品占50%到60%，8M產品占營收比重10%到20%，其他產品約占10%到20%。（編輯：張良知）1070906