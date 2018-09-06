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油價下週估漲5至6角 將創46個月新高

發稿時間：2018/09/06 11:50

最新更新：2018/09/06 11:50

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（中央社記者廖禹揚台北6日電）美伊關係緊張，推升國際油價，依中油浮動油價機制計算，下週汽、柴油估各調漲0.5至0.6元，油價平穩機制預估吸收0.3元，調整後油價將創下46個月以來新高。

依中油浮動油價機制計算調漲後油價，92無鉛汽油每公升29.7至29.8元，95無鉛汽油每公升31.2至31.3元、98無鉛汽油每公升33.2至33.3元、超級柴油每公升27.8至27.9元；95無鉛零售價超過30元門檻，中油將依油價平穩機制吸收部分漲幅，實際調幅待中油9日中午12時公布。

按油價平穩機制，95無鉛汽油每公升30元以上時，依油價公式調整漲跌；每公升30元至32.4元，上漲時中油吸收25%漲幅，下跌時中油回收25%，因此預估下週中油將吸收0.3元漲幅，若95無鉛汽油每公升零售價調漲至31元，將創2014年11月以來新高。

美國與伊朗關係緊繃，市場憂心，若美國制裁措施產生效果，伊朗原油輸出減少將使供油吃緊，推升國際油價上漲。

累計至5日的油價指標7D3B週均價為76.63美元，較上週75.51上漲1.12美元；新台幣兌美元匯率30.761元，較上週30.729貶值0.032元。（編輯：黃國倫）1070906

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