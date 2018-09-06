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民俗月又多雨 8月住展風向球閃藍燈

發稿時間：2018/09/06 11:57

最新更新：2018/09/06 11:57

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（中央社記者韋樞台北6日電）房市研究單位住展雜誌發布8月風向球，進一步滑落到32分以下代表衰退的藍燈，各指標中僅預售屋推案上揚，其餘衰退。住展表示，民俗月又多雨影響市況，未來應觀察928檔期。

代表北台灣新建案市況的住展風向球8月分數為30.9分，較7月減少1.3分，對應燈號為藍燈，中止連續五個月黃藍燈。

風向球六項統計指標中，只有「預售屋推案量」單項分數上揚，其餘五項分數悉數下滑。住展雜誌企研室經理何世昌表示，因農曆民俗月與假日多雨影響，8月整體市況稍微下滑，亮出近半年來第一顆藍燈，不過建商推案信心仍高。

各項指標中僅預售屋案量增加，帶動分數上揚，北台灣預售屋量體放大到500多億元，其中單一案量達15億元以上的指標案不少；另外經驗顯示，成屋受到民俗月影響遠比預售大，民俗月期間供給量大幅減少，但今年成屋建案新增供戶數仍約有700戶之多，主要是建商推案信心居高不下所致。

何世昌指出，8月報廣量持續低迷，並進一步萎縮到約1.2萬批，較7月再減少約0.1萬批。雖然廣告量有限，但願意釋出廣告的建案仍卯足全力促銷，持續推出買房送進口車、首付5萬元等加碼促銷方案。

最受矚目的來人組數與成交組數等兩項指標的分數連袂下挫，建案來人組數與成交量均比7月減少近一成。主要與民俗月、假日天候不佳有關。若再深入細分，則都會區、新開賣的建案所受影響較小，但民風傳統區域或外圍郊區所受影響較大。

何世昌強調，整體市況仍維持先前基調不變，今年5月到8月大致緩慢下滑，若房市928檔期未明顯提升，就要等到選舉之後，才會出現轉機。（編輯：林興盟）1070906

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