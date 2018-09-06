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美國印度首次2+2對話 盼化解貿易僵局

發稿時間：2018/09/06 12:39

最新更新：2018/09/06 12:39

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（中央社記者康世人新德里6日專電）美國與印度首次舉行2+2對話，基於中國在印度太平洋地區擴張的共同威脅，預料雙方將重申戰略夥伴關係。不過，本次對話最受關注的議題，在於美印雙方如何化解貿易僵局。

美國要求印度正式承諾，未來3年，每年額外向美採購100億美元商品，此舉讓美印貿易問題陷入僵局，預料將是今天在新德里舉行的美印外交與國防2+2對話的重頭戲。

印度對美貿易順差達230億美元，在「美國優先」政策下，川普政府除對中國發動貿易戰，也希望印度增加進口美國商品，並且納入雙方的貿易協定。

「印度人」（The Hindu）今天報導，從不同消息來源獲悉，美國談判團隊8月提出一項讓印度措手不及的草案，要求印度承諾向美額外採購天然氣和飛機，且在未來3年，每年向美額外採購100億美元。

對此，一名不願具名的印度官員說，各國間的貿易取決於競爭優勢和私人企業觀念。在美、印這樣的民主國家，很難承諾未來幾年的貿易採購金額。

另一名參與2+2對話的印度官員表示，印度關注鐵鋁及農產品的關稅，還有美國重新審查對印度的普遍化優惠關稅制度（GSP）待遇。GSP係指片面給予開發中及低度開發國家的貿易優惠，以協助其經濟發展。

雖然美國對印度向俄羅斯採購武器、向伊朗進口原油等問題表示關切，但美印首次2+2對話最大的難題不是國防與戰略，而在如何化解雙方的貿易僵局。（編輯：屈享平）1070906

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