細胞療法鬆綁 生技股基亞訊聯喝采

（中央社記者韓婷婷台北6日電）「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」今天上路，自體細胞治療大鬆綁，市場看好將引動千億元商機，包括基亞、訊聯、鑫品、醣聯等可望受惠，今天股價逆勢上漲。



衛生福利部的「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」於9月6日正式上路，開共放6項細胞治療技術，包括自體免疫細胞治療，用於標準治療無效的癌症病人與癌症末期病人；自體軟骨細胞移植用在膝關節軟骨缺損；自體脂肪幹細胞移植用於大面積燒傷及困難癒合傷口等。



生技業者苦等13年的自體細胞治療終於大鬆綁，可望迎接千億元商機，激勵今天相關族群強勢上漲，慶賀產業新局。基亞強勢飆上漲停價29.85元，拉出第2根漲停板；產品已經準備就緒並積極卡位醫療領域的訊聯也開高一路走高，盤中漲幅逾3.5%；鑫品漲幅一度超越9%，尖端及醣聯漲幅也有1%以上，表現相對強勢。



開放自體六項細胞治療技術，引爆至少千億元以上商機，基亞、訊聯、尖端醫、鑫品等受惠，未來營運有機會開展新局；訊聯看好幹細胞服務業績將受惠大增，基亞也規劃相關服務開始導入醫院，明年可望挹注營收。



訊聯生技董事長蔡政憲表示，等了13年的自體細胞治療終於開放，預計將為整體新生兒及成人幹細胞儲存市場的規模帶來倍數成長的空間，預期幹細胞醫美市場將爆發，讓訊聯的營運終於可以從幼兒跨入成人市場，帶動訊聯未來5至10年進入高峰成長期。



因應新法規開放，訊聯將推出幹細胞儲存、新生兒全基因定序服務，預計明年將開始見到顯著的動能。



基亞在細胞療法的相關技術耕耘已經很多年，早在十多年前就有成功對外授權的經驗，自體免疫細胞治療中的NK細胞(自然殺手細胞)是公司的強項，已斥資5000萬元興建實驗室，預計第3季落成啟用，將積極導入醫院，明年可望有營收貢獻。



台北醫學大學特聘教授黃彥華表示，細胞治療與再生醫療提供一個新興的治療方式，降低老化需求並給予醫療未滿足疾病可能的疏解方式，將是未來新核心醫療領域。



她表示，自1997年以來，全球核准上市的細胞治療產品有55個，其中韓國占比達36%，但台灣迄今尚未有核准上市的細胞產品，目前進度最快的在臨床二期。（編輯：張良知）1070906