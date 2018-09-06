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工研院軟性混合電子技術 幫運動員找出致勝關鍵

發稿時間：2018/09/06 14:03

最新更新：2018/09/06 14:03

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（中央社記者韋樞台北6日電）印尼亞運中華隊拿下17金的好成績，而為了協助運動員訓練更有效率。工研院今天與產學單位簽約共同開發「軟性混合電子」，以穿戴產品協助運動員找出贏的關鍵。

工研院今天與SEMI國際半導體產業協會、長庚大學、國立體育大學簽約，共同開發「軟性混合電子」，並制定相關產業技術發展藍圖，將以精準運動科學的智慧穿戴產品協助體育界數據分析，作為發掘潛力選手、提供教練調度、甚至戰術應用的依據，同時再結合廠商，建立台灣軟性電子產業的供應鏈，進軍運動科技市場。

工研院電光系統所所長吳志毅表示，智慧穿戴式裝置市場近年來持續成長，穿戴式設備更加多元。「軟性混合電子」具備軟性、服貼、可拉伸的特性，更貼附身體，提升穿戴的舒適度與生理訊號量測的精準度。

吳志毅指出，工研院在5至7日舉行的國際半導體展展出的「軟性混合電子之精準運動偵測系統」，利用無線傳輸技術即時將使用者的肌電訊號傳輸至電腦，判讀肌肉用力程度及疲勞度，未來可作為運動員訓練或是教練調度選手的依據。

SEMI台灣區總裁曹世綸表示，為掌握軟性混合電子龐大商機的關鍵優勢，透過與工研院的合作，SEMI-FlexTech(國際半導體產業協會策略夥伴－軟性混合電子產業聯盟)10月3日將正式成立軟性混合電子產業委員會，期望透過結合產學研建立並強化台灣軟性混合電子產業供應鏈，以智慧穿戴裝置為標的，協助制訂軟性混合電子產業技術發展藍圖，共同推動國際標準。

國立體育大學表示，發展競技運動科學就是要精準輔助競技訓練，提升運動表現，但國內缺乏競技運動科學資料庫，對於各種數據的整合與判讀缺乏經驗，更遑論執行大數據分析預測選手表現。

而且目前大部分穿戴式科技所研發的產品只能用於練習，無法在運動員比賽過程立即回饋，因此需要更服貼與舒適的感應器，才能精準蒐集訓練內容，最終目標是在比賽許可下仍可使用的智慧型裝置，紀錄下所有訓練、比賽的歷程，將資料傳輸至雲端資料庫進行分析運算、即時回饋，將是台灣當前發展競技運動科學刻不容緩的課題。（編輯：鄭雪文）1070906

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