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蘋概股失神 台股失守5日線10日線

發稿時間：2018/09/06 14:09

最新更新：2018/09/06 14:09

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）蘋概股失神，大立光重挫，台股失守5日線和10日線，回測10900點關卡。法人表示，台股在10900點附近有技術支撐，美科技股有機會止跌反彈，台股短線走勢相對樂觀。

台股開盤一度收復11000點大關後翻黑震盪走跌，最低來到10905點，下跌90點，盤中跌幅收斂區間震盪整理，尾盤電子續弱，台股失守5日線約10993點和10日線約10986點，回測10900點關卡。

終場台股加權股價指數收在10924.3點，下跌70.83點，跌幅0.64%，成交值來到新台幣1275.56億元，電子股跌1.11%，金融股跌0.19%。

主要電子權值股跌多於漲，蘋概股相對弱勢，台積電終場收在261元，跌1.1%。鴻海跌破80元，終場收在79.3元，跌1%。股王大立光終場收在4640元，跌5.1%。日月光投控收在72.5元，跌1.7%。聯發科收在255元，小漲0.39%。

被動元件族群翻黑，國巨跌破600元關卡，收在595元，跌2.6%，華新科收在256.5元，跌3.9%。禾伸堂收在161元，跌1.8%。

金控股國泰金收在51.5元，小跌0.5%，富邦金收在50.1元，小跌0.2%，中信金收在21.15元，小跌0.2%。傳產股航運跌0.5%，汽車跌0.7%。

兆豐國際投顧表示，台股今天弱勢表現，主要受到美國科技股那斯達克指數下跌影響，電子權值股走弱產生壓抑效果，加上大立光8月營收不如預期，此外被動元件和矽晶圓等族群8月營收利多不漲。

展望台股後市，兆豐國際投顧指出，儘管新興市場股市表現不佳，美中貿易戰陰霾未除，不過美中貿易戰後續還需要一段時日觀察，市場擔憂過早。

兆豐國際投顧表示，美股那斯達克指數有機會止跌反彈，台股在10900點附近有技術支撐，下週13日蘋果發表會可望推出新款iPhone，對台股短線走勢相對樂觀看待。（編輯：黃國倫）1070906

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