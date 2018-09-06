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台銀智慧繳費機上線 水電費學雜費輕鬆繳

發稿時間：2018/09/06 14:18

最新更新：2018/09/06 15:06

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台灣銀行智慧繳費機6日上線，可繳納18種稅費，民眾可使用金融卡或現金繳費，現金繳費還提供找零服務。中央社記者邱柏勝攝 107年9月6日台灣銀行智慧繳費機6日上線，可繳納18種稅費，民眾可使用金融卡或現金繳費，現金繳費還提供找零服務。中央社記者邱柏勝攝 107年9月6日

（中央社記者邱柏勝台北6日電）推動金融創新，公股銀行不遺餘力。繼華南銀行推出智慧繳費機後，台灣銀行今天首部智慧繳費機「智慧繳費機-臨機e變」上線，可繳納18種項目稅費，且免手續費，還提供找零服務。

台灣銀行表示，未來將針對人潮較多的分行，先行架設智慧繳費機，預計年底前全台將完成24間分行、28台智慧繳費機的架設，讓有繳費需求的民眾自行操作，不必與臨櫃辦理存匯業務的客戶一起排隊等候，節省民眾等待時間，也節省分行臨櫃代收的處理成本。

台銀董事長呂桔誠今天上午出席「台灣銀行智慧繳費機上線記者會」時表示，台銀每年臨櫃代收的繳費單大約500萬筆，每間分行一天需處理近200筆，造成龐大人力負荷，推出智慧繳費機服務，就是為了解決這個問題。

他表示，台銀智慧繳費機有兩大創舉，一是繳費項目最多，包含稅款、國民年金、健保費、學雜費、水電費、電信費以及信用卡費等，還能透過大數據分析，自動篩選當月熱門項目，以便快速繳納。

其次，台銀智慧繳費機採「自動辨識帳單條碼」，只要將帳單放入掃描設備，無論是直著放、橫著放，系統都能自動抓取帳單條碼並辨識，民眾只要確認金額後即可繳費，介面非常人性化，可加快客戶繳費速度，進而提升客戶使用頻率。

呂桔誠說，台銀雖然不是第一家推出智慧繳費機的銀行，卻是發展出「進化版」智慧繳費機的第一家。他表示，面對金融環境改變，台銀將積極運用金融科技，發展數位分行體驗區的創新服務。

台銀電子金融部經理盧建志表示，年底前台銀還會推出AI智能客服，將針對民眾常申辦的幾個業務項目，提供Line等即時通訊軟體的全天候線上服務，民眾只要加入台銀智能客服，就能隨時發問，免除打電話或親臨分行詢問的等候時間。（編輯：郭萍英）1070906

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