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關鍵字： 北海道地震 范巽綠關西機場
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日本多災 長榮航華航9月營收待觀察

發稿時間：2018/09/06 14:23

最新更新：2018/09/06 14:23

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（中央社記者韋樞台北6日電）日本近期多天災，大阪關西機場淹水停飛，北海道也因地震造成災難，華航、長榮航兩家國籍航空疏散旅客到其他機場，並改派大飛機飛航，是否影響9月營收有待觀察。

日本大阪關西機場因颱風燕子而淹水關閉，北海道今天凌晨6.7強震，接近震央附近的厚真町發生大規模土石流，均影響航空疏運。

由於9月已過暑假旅遊旺季，原本各航空公司營收會略少，如今碰上旅遊超旺的日本線發生淹水和地震，航空業者認為，對營收的影響程度還要再觀察。長榮航空表示，長榮航主力航線為美國線，近期日本航線以放大機型來因應，未來要視大阪關西機場何時重新開放國際線起降再決定。

華航也認為，影響9月營收到何種程度仍須再觀察，還是要看大阪關西機場何時重新開放。

大阪關西機場持續關閉，長榮航空7日至11日往返台灣─大阪航班全數取消。為協助疏運原預定往返大阪的旅客，長榮航空從7日至11日往返桃園─成田、桃園─福岡航線將放大機型為波音777或A330-300來因應。

華航則將旅客全部從距離大阪較近的高松和名古屋機場起降，並將原桃園─高松來回航班從波音737-800型客機改為A330派飛，桃園─名古屋來回航班從原A330改為波音747派飛。

因應北海道地震部分，長榮航空6日往返桃園─札幌航班全數取消。為協助輸運原預定往返北海道旅客，長榮航空7日往返桃園─札幌BR166、BR165，及往返桃園─函館BR138、BR137班機將由A321-200放大為A330- 300機型執勤。

華航則取消今天桃園─札幌來回航班。（編輯：張良知）1070906

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