上銀8月營收27億多元 歷年單月次高

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀自結8月合併營收新台幣27.34億元，來到歷史單月次高。上銀高階產品依舊暢旺，預期第4季產業市況可回溫。



上銀自結8月合併營收27.34億元，較7月28.11億元微減2.7%，比去年同期18.7億元大增46.21%。上銀8月營收來到歷年單月次高。



累計今年前8月，上銀自結合併營收198.79億元，較去年同期130.95億元成長51.81%。上銀指出，訂單滿載，產能持續提升。



展望產業大環境市況，上銀目前表示，第3季泛用型產品成長可能趨緩，不過第4季可回溫，市況會比第3季好，高階產品依舊暢旺。今年上銀在中國大陸、日本和義大利等業績可望成長。



在新產品布局，上銀深耕C軸加AC軸搭配直驅馬達產品，預期2020年可大量生產。此外，滾珠花鍵供應日本和中國大陸廠商，也切入越南市場，機器人關鍵零組件諧波減速機也持續量產。



上銀預估到2020年，機器人業績占整體業績比重，可突破10%。展望明年，上銀樂觀看待營運。



在日本市場布局，上銀預估，今年日本子公司可望成為當地第二大供應商；神戶建廠作業進行中，相關土地8月已取得，預估9月建廠計畫可通過，規劃今年底前可拿到建照，最遲明年初動工。（編輯：郭萍英）1070906