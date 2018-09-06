研華看好俄羅斯市場 設莫斯科分公司

（中央社記者田裕斌台北6日電）研華科技今天舉行俄羅斯工業4.0論壇，並宣布在莫斯科設立分公司，進一步強化俄羅斯客戶夥伴的在地服務與深耕當地市場。



研華執行董事何春盛表示，俄羅斯擁有絕佳天然資源及橫跨亞歐大陸的地理優勢，近年積極拓展多邊貿易關係並與鄰近國家經濟統合，包括2012年正式加入世界貿易組織(WTO)、2015年與白俄羅斯及哈薩克組建歐亞同盟(EAU)，更強化在貨品、服務、資金、勞工的自由流通與實力；研華看好這波趨勢，在莫斯科成立分公司，以更完整與即時的服務，成為在地客戶、夥伴的最佳後盾。



研華俄羅斯分公司總經理張敏忠說，研華早在2006年、2014年在莫斯科與聖彼得堡成立辦公據點，未來莫斯科分公司發展方向包括：一、深耕在地垂直產業：鎖定智能製造、電力與能源、智能交通、網路通訊安全、智能物流與智能零售市場重點產業。



二、走向SRP銷售模式：隨著物聯網發展，研華在地銷售模式將由產品導向走向SRP銷售模式(Solution Ready Package；智能服務解決方案)。



三、尋求行業解決方案夥伴合作共創：為能逐步走向SRP銷售模式，研華將積極尋求與當地各行業解決方案夥伴進行合作，並不排除成為共創夥伴關係，目前已與當地幾家夥伴進行深入合作。



張敏忠表示，成立分公司只是第一步，接下來將陸續規劃於當地成立發貨中心、技術培訓及售後服務中心，以提高對當地市場與客戶的服的效率，並預計在3年內擴大3倍人力。（編輯：郭萍英）1070906