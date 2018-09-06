/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 北海道地震 范巽綠關西機場
>rss

研華看好俄羅斯市場 設莫斯科分公司

發稿時間：2018/09/06 15:36

最新更新：2018/09/06 15:36

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北6日電）研華科技今天舉行俄羅斯工業4.0論壇，並宣布在莫斯科設立分公司，進一步強化俄羅斯客戶夥伴的在地服務與深耕當地市場。

研華執行董事何春盛表示，俄羅斯擁有絕佳天然資源及橫跨亞歐大陸的地理優勢，近年積極拓展多邊貿易關係並與鄰近國家經濟統合，包括2012年正式加入世界貿易組織(WTO)、2015年與白俄羅斯及哈薩克組建歐亞同盟(EAU)，更強化在貨品、服務、資金、勞工的自由流通與實力；研華看好這波趨勢，在莫斯科成立分公司，以更完整與即時的服務，成為在地客戶、夥伴的最佳後盾。

研華俄羅斯分公司總經理張敏忠說，研華早在2006年、2014年在莫斯科與聖彼得堡成立辦公據點，未來莫斯科分公司發展方向包括：一、深耕在地垂直產業：鎖定智能製造、電力與能源、智能交通、網路通訊安全、智能物流與智能零售市場重點產業。

二、走向SRP銷售模式：隨著物聯網發展，研華在地銷售模式將由產品導向走向SRP銷售模式(Solution Ready Package；智能服務解決方案)。

三、尋求行業解決方案夥伴合作共創：為能逐步走向SRP銷售模式，研華將積極尋求與當地各行業解決方案夥伴進行合作，並不排除成為共創夥伴關係，目前已與當地幾家夥伴進行深入合作。

張敏忠表示，成立分公司只是第一步，接下來將陸續規劃於當地成立發貨中心、技術培訓及售後服務中心，以提高對當地市場與客戶的服的效率，並預計在3年內擴大3倍人力。（編輯：郭萍英）1070906

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP