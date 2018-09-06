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政院：建置智慧城市 首要符合在地需求

發稿時間：2018/09/06 16:07

最新更新：2018/09/06 16:07

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（中央社記者廖禹揚台北6日電）為讓民眾享有更便利服務與提高生活品質，行政院長賴清德今天表示，政府持續以智慧城鄉溝通平台、智慧城鄉生活應用計畫及基礎建設改善，協助地方政府建置智慧城市。

賴清德今天出席「2018智慧城市新經濟力論壇─打造未來智慧城」，對於各縣市努力推動建置智慧城市讚譽有加，認為建置智慧城市不僅有助提高縣市行政效率、服務縣市民眾，對整體城市競爭力更有莫大幫助。

賴清德表示，要成功打造智慧城市，有3項要件，首先必須符合在地需求，「每個縣市都有在地需求」，透過智慧科技解決問題，讓民眾有感「就成功一半」，讓民眾不會覺得智慧城市建設與自己無關。

第二，要與在地力量結合，包括在地企業、學校、研究機構，甚至是當地民眾，「因為我們還是要解決民眾的問題」，透過系統性的不斷討論，有助持續精進；第三，若要擴大效益，必須採取「跨區域、跨縣市」做法，賴清德以台中市為例，台中市的智慧建設納入臨近的南投、彰化、苗栗，不僅效益更大，「成功的機會也更大」。

為協助各縣市順利推動智慧城市建設，賴清德表示，行政院也透過智慧城鄉溝通平台、智慧城鄉生活應用計畫及基礎建設改善等3項做法協助。

賴清德說，透過智慧城鄉溝通平台，經濟部及相關部會今年預計與15縣市建立合作關係，由地方提出計畫、中央提供經費或其他面向協助。智慧城鄉生活應用計畫則規劃以4年80億元經費規模，希望打造5個百萬級生活應用服務，包括國發會正在推動的行動支付普及計畫。

此外，賴清德指出，智慧化需要建立相關生態系，基礎建設是不可或缺的一環，行政院也積極推動改善寬頻網路建置及人才培育等工作，寬頻聯網布建目標在2020年1Gbps涵蓋率達90%，2025年2Gbps涵蓋率達90%。

賴清德並期勉中央與地方持續合作，讓每個城市共同進步、發展更迅速，達成台灣發展數位經濟、成為智慧國家目標。（編輯：蘇志宗）1070906

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