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宏達電8月營收年減53.72% 再探15年單月新低

發稿時間：2018/09/06 16:29

最新更新：2018/09/06 16:29

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（中央社記者江明晏台北6日電）智慧機市場競爭，VR事業暫未撐起營運，宏達電8月營收再現「1」字頭，僅新台幣13.88億元，續寫15年新低，近期的中階新機U12 Life、年底的區塊鏈手機是否帶動營收回溫仍待觀察。

宏達電今天公布8月自結合併營收新台幣13.88億元，年減53.72%、月減約0.78%，續寫2003年9月以來單月營收新低。累計1至8月合併營收為183.5億元，年減53.96%。

智慧機市場競爭激烈，宏達電近年不再打機海戰術，縮減每年推出的新機數量，今年約維持5、6款新機，精準瞄準目標市場，加上虛擬實境（VR）事業尚未明顯挹注營收，宏達電月營收規模較過去明顯下滑，今年1月營收34億元，年減幅度約近3成，2至6月營收都在20億元至30億元之間徘徊，7月13.99億元、8月13.88億元，接連出現「1」字頭狀況，幾乎回到「代工」時代的水位。

宏達電近期股價低迷，今天收在42.7元，跌幅1.73%，也逼近2015年8月40.35元的歷史低點區間。

展望下半年產品動能，宏達電中階新機U12 Life將於10月上市，年底的區塊鏈手機將瞄準利基型市場，成為帶動單月營收回溫的希望，成效仍有待觀察。

在VR事業方面，宏達電積極壯大VR市場，內容平台Viveport支援Oculus Rift，力拚目標消費市場倍增，同時持續將VR業務伸向電影、藝術、商用、醫療、教育、消費、遊戲等多元領域。（編輯：楊玫寧）1070906

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