AI結合量子運算 專家：可查恐怖分子

（中央社記者吳家豪台北6日電）美商鄧白氏首席數據科學家斯格非亞諾今天說，只有三分之一企業把人工智慧（AI）用在真正重要的事情上，未來AI結合量子運算，可運用在偵測系統異常、搜查恐怖分子等更多面向。



美國在台協會與美國創新中心和台灣創意設計中心合作，今天在松山文創園區舉行「AI論壇：從人工智慧到強化智慧」專題論壇，邀請斯格非亞諾（Anthony Scriffignano）進行專題演講。



他引述研究機構調查指出，目前90%以上的物聯網數據已經放上雲端，80%的企業已啟用AI。儘管大部分企業都宣稱自己有做AI，卻只有三分之一企業把AI運用在真正重要的事情上，至於阻礙企業採用AI的原因包括缺乏IT基礎設施、缺乏相關人才、AI效益不明等。



斯格非亞諾表示，電腦有一天可以釋放人類的潛能去做真正重要的事情，雖然科技相當重要，但真正重要的是要用科技做什麼。



對於AI未來將何去何從，斯格非亞諾表示，首先要關注量子運算（quantum computing），未來AI結合量子運算，可以運用在偵測系統異常、搜查恐怖分子等，應該現在就要開始發展這樣的新思維。



傳統電腦採用二進位制的計算單位「位元」，一次只會出現0或1的單一狀態。量子電腦採用「量子位元」，計算方式具有疊加性，可以同時出現0與1。外媒華爾街日報曾比喻，如果傳統位元是一次只能出現正面或反面的硬幣，那麼量子位元就像旋轉中的硬幣，可以同時出現正面與反面。



斯格非亞諾表示，如果把AI比喻成人類，現在AI就像個以為自己無所不知、無所不能的青少年，雖然人們清楚看到這個青少年正在成長、有無比潛力，但因為AI成長太快，或許10年之後就認不出它的樣貌。



他說，創新發生的步調比人類適應創新的步調更快，例如當人們去學習新的語言，同時又會出現其他新的語言；因此討論AI時，需要考慮數據帶來更多的新數據、科技帶來更多的新科技。（編輯：蘇志宗）1070906