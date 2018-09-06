2018智慧城市大調查 城鄉差距課題待解

（中央社記者廖禹揚台北6日電）「2018智慧城市大調查」結果今天公布，民調顯示，非六都建設成果雖逐漸迎頭趕上，但從得分看來城鄉差距正逐漸拉大，建設方向、資源與人力的差距，將是政府面對的重要課題。



財訊雙週刊與非凡電視委託山水民意辦理「2018智慧城市大調查」，透過60項指標評比智慧交通、智慧健康、智慧安控、智慧能源、智慧建築、智慧政府、智慧創新等7大項目，被評為領先群縣市中不乏非六都縣市，但從政府自評分數來看，非六都城市得分偏低，顯示已實施或建置情況遠不如六都。



山水民意研究調查總經理何麗萍指出，六都與非六都得分最高項目皆為智慧治理及智慧創新，得分最低項目也同樣在智慧能源及智慧建築，但觀察以規劃實施現狀計算的得分，六都與非六都差距高達34至51分，顯示智慧城市實際推動上的城鄉差距大。



根據調查，全國民眾對智慧安控的需求最高，使用率較高項目則是智慧交通，其中雙北在智慧交通應用上普及率最高，公車即時動態查詢在六都使用率及需求率達到高度滿足；反觀非六都，對車位、路況查詢、警政監視、校園安控及智慧治理都較六都需求高，但使用率偏低，當地政府可能須檢視相關服務是否便民使用。



此外，在全台活力城市網路票選中，台中市在6項指標中獲四冠王肯定，被認為是最有活力、小孩成長環境最優、生活品質最佳、最希望退休居住縣市。最適合休閒旅遊縣市由花蓮縣拿下冠軍，台北市則獲選為推動智慧城市最佳縣市。(編輯：林孟汝）1070906