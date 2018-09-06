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金融海嘯10週年 IMF總裁憂各國放鬆監管

發稿時間：2018/09/06 18:00

最新更新：2018/09/06 18:00

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德昨天警告，金融海嘯爆發迄今不過10年，各國為避免下一場金融危機所做的監管，以及預防經濟再次衰退所採取的合作，力道卻逐漸縮減。

2008年由銀行業引發的金融海嘯，是1930年代以來最嚴重的全球性金融危機。拉加德（Christine Lagarde）表示，未能從金融海嘯中學到正確教訓，意味新的「更可疑活動」可能因為未受到挑戰而得逞。

針對引爆金融海嘯的禍首—美國銀行業巨擘雷曼兄弟公司（Lehman Brothers）破產屆滿10週年，拉加德在部落格寫道：「結果就是：我們已有長足進展，但仍不夠。（銀行）體系比以前安全，但還不夠安全。」

經過「不計後果的高風險狂潮」後，儘管得以避免全球都陷入衰退的最糟情況，但部分問題至今仍未處理，包括銀行規模依然過於龐大，或是緩衝資本仍不夠多。

拉加德指出，除此之外，「或許最令人擔心的就是，決策者正面臨來自業界的龐大壓力，業界要求撤銷金融海嘯後實施的監管措施」。

政府拿出龐大金額為銀行紓困，令民怨高漲，卻沒有銀行業者為引爆危機負責，已導致「對全球化的反彈…以及腐蝕（對政府）的信心」。

她感嘆說：「國際合作的力道正不斷縮減—諷刺的是，正是此類合作阻止金融海嘯演變成另一場經濟大蕭條（Great Depression）。」（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070906

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