新台幣升0.4分終止連2貶 美元漲多拉回

（中央社記者邱柏勝台北6日電）美元漲多拉回，加上外資與出口商拋匯，激勵新台幣走揚。但午後美元買盤湧入，終場以30.802元兌1美元作收，小升0.4分，終止連2貶。台北與元太外匯經紀公司總成交量11.46億美元。



外匯交易員表示，今天包含台積電、大立光等大型權值股走勢疲弱，台股挫低，但匯市在出口商與外資拋匯下，表現相對堅挺，早盤呈升值走勢。不過，午盤過後外資匯出股利，以及美元買盤湧現，導致新台幣升幅收斂，終場僅升值0.4分作收，收在今天最低點。



外匯交易員指出，雖然時值月初，但隨著新台幣貶至30.8元相對低點，仍吸引不少出口商拋匯，「顯見30.8元是出口商心中的甜蜜點」。不過，由於外資午盤後將股利匯出，兩股力量互相抵消，因此新台幣呈橫盤整理格局。



展望新台幣後市，外匯交易員說，新興市場貨幣危機加上全球貿易戰衝突升溫，依然影響投資人信心，資金轉向避險性資產，因此亞洲等新興市場國家股匯市皆欲振乏力，新台幣仍呈緩貶態勢，短線可望在30.8元至30.85元間震盪。



新台幣兌美元今天開盤價為30.780元，最高30.760元、最低30.802元，尾盤收30.802元，升值0.4分。（編輯：林沂鋒）1070906