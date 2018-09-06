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BTC閉幕式 生醫界：士氣最高昂的一次

發稿時間：2018/09/06 18:48

最新更新：2018/09/06 18:48

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）為期三天的2018行政院生技產業策略諮議委員會議今天閉幕，今年以聚焦生醫新智慧，共創產業新格局為主軸，並首度引進ICT業者，生醫界表示，這是多年來大家士氣最高昂的一次。

行政院生技產業策略諮議委員會議(Bio Taiwan Committee, BTC)，堪稱台灣生技政策年度最重要國家層級會議之一，今年BTC的重點聚焦連結產業創新、數位創新、智慧醫療、大數據等跨域開發與系統整合的思維，從全球趨勢探討台灣生醫產業前瞻發展策略方向。

今年BTC參與人數達350人創新高，並特別加入台大、成大、北醫、馬偕、中醫大等醫療單位、跨國製藥公司與IBM、NVIDIA、緯創、鴻海、廣達等科技大廠。

今年BTC總結建議由委員代表張鴻仁報告，他指出，過去2年產業界看到行政院為產業界做了非常多事情，感受到政府真正動起來，今年BTC會議首度導入新興再生醫療、資通訊科技元素，台灣資通訊業者開始跨入生醫，讓產業看到未來希望，是自己參加BTC多年以來，看到大家最正面、士氣最高昂的一次。

張鴻仁表示，過去2年政府推動生醫產業創新推動方案，在產品研發、完善法規和資金鬆綁等已經有諸多進步，生技產業的發展已經進入下一階段，台灣應有進一步建立具世界競爭力的項目。

他指出，智慧醫療為未來生醫發展重點之一，應善用台灣資通訊產業能量優勢，結構化數位醫療資料平台與國際同步，帶動藥品、醫材、健康福祉及精準醫療等生醫領域發展，並鼓勵發展數位醫療，以提升台灣生醫、數位醫療產業國際競爭力。

台灣擁有31家人體生物資料庫(Biobank)，提供獨特的生物醫學資源，如能積極建置國家級醫療健康相關資料庫整合平台，打造優質大數據資料庫，引進區塊鏈科技強化個人隱私，活絡國內現有人體生物資料庫運用，將會是臺灣發展精準醫療等新興領域最豐富的沃土。

另外，台灣在細胞治療與精準醫療有相當的基礎研發能量，法規環境也逐漸完備，應把握世界趨勢發展適宜的產品，建立我國特有的市場優勢。

不過，法規是促進產業往前進的力量，由於「生技新藥產業發展條例」及「產業創新條例」即將落日，產業界也期盼經濟部研提新的立法規劃，以活絡資金、鼓勵攬才及留才，促進生技產業新創動能。

另外，張鴻仁表示，產業進入跨領域發展，自然需要跨領域人才引領科技整合，建議教育部「生醫產業與新農業學產研鏈結人才培育計畫」可以納入創新生醫(精準醫療、再生醫療、人工智慧生醫應用及創新醫材)領域，以因應產業真正需求。（編輯：林孟汝）1070906

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