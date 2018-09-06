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德智庫：土耳其僅剩衰退或崩盤兩條路

發稿時間：2018/09/06 19:00

最新更新：2018/09/06 19:00

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（中央社記者林育立柏林6日專電）土耳其里拉近來重貶，使土國經濟陷入困境，德國智庫直言，市場人士不相信土耳其政府有能力克服危機，眼前土耳其只剩下衰退或崩盤兩條路可走。

位於慕尼黑的經濟研究機構衣佛研究所（Ifo Institute）所長菲斯特（Clemens Fuest）表示，8月初里拉重貶後，資金有回流跡象，土耳其中央銀行出手救市，表面看來情況似乎好轉，但近日財政部長阿爾巴拉克（Berat Albayrak）相信金融體系沒有風險的喊話，反而讓投資人不安，認為土耳其政府不願面對現實。

此外，支持調升利率以阻止里拉續貶的央行副總裁，最近因為與政府的意見不同而請辭，讓情況變得更糟，投資人再也不相信土耳其政府會尊重央行的獨立性。

菲斯特接受「明鏡周刊網站」（Spiegel Online）訪問時直言，信用評等公司穆迪（Moody's）最近才降評土耳其的20家金融機構，此刻土耳其經濟已墜入深淵，在可控制的範圍內衰退已經是最好的情況，剩下的另一條路就是失控的崩盤。

柏林的德國經濟研究所（DIW）今天發布的報告也預測，土耳其有可能重現2001年的景象。當時政府舉債過度，物價飆升，導致里拉大貶和經濟衰退12%，靠國際貨幣基金（IMF）金援土國才免於破產。

德國經濟研究所的專家克里沃魯斯基（Alexander Kriwoluzky）在報告中建議，土耳其可透過減少政府支出、升息、降低通膨目標等措施，配合外國提供的低利貸款，在短暫的衰退後恢復經濟的動能。（編輯：郭中翰）1070906

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