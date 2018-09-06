主計總處：市場競爭激烈 衛生紙價格平穩

（中央社記者潘姿羽台北6日電）衛生紙之亂屆滿半年，主計總處官員今天表示，4、5月衛生紙確實有漲價，但近幾個月業者加強促銷力道，價格月增率一度轉呈下跌，顯示「市場機制不會讓廠商想漲就漲」。



今年2月底，有量販業者主動透露國內衛生紙將於3月全面喊漲，引發全台民眾瘋狂搶購衛生紙，政府高度重視，公平交易委員會更因量販業者以誤導消費者的不實訊息進行促銷，祭出重罰。



據主計總處發布的消費者物價指數（CPI），3月衛生紙、面紙及紙巾項目群的漲幅尚不明顯，但到了4月，CPI年漲幅飆至10.89%，創下2009年4月以來的最大漲幅，5月年漲幅續處高檔、達10.7%。



衛生紙、面紙及紙巾項目群CPI月增率也反映同樣趨勢，4月價格較3月漲了7.54%，5月則續漲1.16%，顯示衛生紙價格確實有上漲情形。



主計總處專門委員徐健中表示，觀察近半年衛生紙、面紙及紙巾項目群的價格波動，前幾個月價格漲幅較明顯，但6、7、8月漲勢已趨於平緩，甚至愈來愈多廠商祭出促銷活動，變相調降價格。



徐健中指出，觀察廠商銷售策略，4月調漲售價、優惠減少的比重月增36%，5、6月也都有2成上下，7月便下滑至17%、8月續跌至14%，代表衛生紙漲價的情形已經反應的差不多了；相較之下，廠商價格持平或是促銷的比重持續增加，近幾個月顯著上揚，7、8月比重分別來到82%與86%。



徐健中表示，衛生紙廠商先前確實面臨國際原物料價格上漲的壓力，但可以看到，廠商即便面臨高漲的成本，為了維持價格競爭力，傾向選擇先自行吸收、觀望原物料價格走勢再來擬訂策略；而且近期成本壓力減輕後，愈來愈多業者推出促銷活動，變相調降價格以吸引消費者，8月的衛生紙、面紙及紙巾CPI平均月減3.14%便可佐證。



徐健中指出，現在資訊愈來愈透明，而且是價格完全競爭的市場，廠商如果調漲價格，就會面臨消費者流失、選擇購買其他沒調漲產品的局面，因此原物料價格有波動時，廠商基本上都會先吸收成本、觀望局勢，到了零售端、市場競爭激烈，更不可能原物料漲多少就調多少。



徐健中表示，衛生紙的價格已經回歸平穩，且從這次事件可看出，在市場機制運作之下，不會讓廠商想漲就漲，物價也持續處在溫和平穩的區間內。（編輯：蘇志宗）1070906