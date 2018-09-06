女性當家去年近250萬戶 占比直逼3成

（中央社記者潘姿羽台北6日電）隨著女性教育程度提升、經濟自主能力增強，女性當家的比重長期持續攀升；主計總處最新國情統計通報指出，2017年女性經濟戶長達249.5萬戶，占全體家庭比重29.2%。



據主計總處定義，經濟戶長指的是戶內成員中，收入最多且負責維持家庭主要生計者。



長期觀察台灣的女性經濟戶長變化，可以發現，不論戶數或是占比，趨勢都是向上攀揚。



主計總處指出，由於教育程度提升、女性經濟自主能力增強，加上兩性壽命的差距持續拉大，均使得由女性擔任經濟戶長的家庭明顯增加，2016年女性經濟戶長達249.5萬戶、占全體家庭比重29.2%，和2007年相比，增加了5.9個百分點。



若進一步觀察男性與女性擔任經濟戶長的家庭平均每戶可支配所得，雖然女性經濟戶長的家庭每戶平均為新台幣83.6萬元，較男性家庭109.4萬元少了25.8萬元，但就平均每人可支配所得來看，女性經濟戶長家庭為33.1萬元、男性則為33.3萬元，差距不大。



主計總處指出，會有這樣的差距，可能是因為男性擔任經濟戶長的家庭戶內人數較多、或是屬於雙薪家庭，因此家庭可支配所得較高，不過剔除人數因素後，就沒有太大的落差。



就平均每戶人數（戶量）觀察，106年全體家庭人數為3.07人，與105年相當，其中女、男性經濟戶長家庭人數分別為2.53人及3.29人。



主計總處表示，雖然男性仍為家庭主要收入供給者，近6年男性擔任經濟戶長的占比都維持在7成以上，但女性擔任經濟戶長的比重長期還是呈現增加趨勢。（編輯：林孟汝）1070906