/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 范巽綠大谷翔平北海道地震
>rss

國銀147家海外分行獲利 香港19家賺逾半數

發稿時間：2018/09/06 20:20

最新更新：2018/09/06 20:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者邱柏勝台北6日電）金管會今天公布上半年國銀海外分行獲利情形，全體國銀稅前獲利新台幣317億元，年增47億元或17.4%，其中香港19家分行就囊括逾半數獲利165.6億元，其次是美國的42.2億元。

金管會公布今年上半年國銀海外獲利前10大國家（市場），前5名依序為香港（165.6億元）、美國（42.2億元）、中國大陸（35.3億元）、日本（25億元）、柬埔寨（8.7億元）。其中，國銀在香港的19家分行，獲利就囊括國銀海外147家分行總獲利的半數。

至於6至10名依序為越南、澳洲、新加坡、菲律賓與加拿大。

值得一提的是，英國在去年上半年位居國銀海外分行獲利第7名（6.6億元），今年卻被擠出10名之外，銀行局副局長莊琇媛表示，國銀在英國分行獲利掉出前10名，可能與脫歐議題等政經情勢有關。

另外，去年上半年國銀越南分行獲利達14.1億元，今年同期卻降至8.4億元，減幅逾4成；去年上半年新加坡分行獲利9.4億元，今年也銳減4成至5.6億元，反而是澳洲分行有斬獲，今年上半年獲利從去年同期的4.3億元，成長至6.2億元。

而國銀積極布局柬埔寨有成，包含兆豐、合庫、一銀等公股銀行，皆已在柬埔寨設立分行，今年上半年柬埔寨分行獲利躍升至8.7億元，較去年同期成長逾倍。（編輯：李信寬）1070906

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP