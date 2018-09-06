國銀147家海外分行獲利 香港19家賺逾半數

（中央社記者邱柏勝台北6日電）金管會今天公布上半年國銀海外分行獲利情形，全體國銀稅前獲利新台幣317億元，年增47億元或17.4%，其中香港19家分行就囊括逾半數獲利165.6億元，其次是美國的42.2億元。



金管會公布今年上半年國銀海外獲利前10大國家（市場），前5名依序為香港（165.6億元）、美國（42.2億元）、中國大陸（35.3億元）、日本（25億元）、柬埔寨（8.7億元）。其中，國銀在香港的19家分行，獲利就囊括國銀海外147家分行總獲利的半數。



至於6至10名依序為越南、澳洲、新加坡、菲律賓與加拿大。



值得一提的是，英國在去年上半年位居國銀海外分行獲利第7名（6.6億元），今年卻被擠出10名之外，銀行局副局長莊琇媛表示，國銀在英國分行獲利掉出前10名，可能與脫歐議題等政經情勢有關。



另外，去年上半年國銀越南分行獲利達14.1億元，今年同期卻降至8.4億元，減幅逾4成；去年上半年新加坡分行獲利9.4億元，今年也銳減4成至5.6億元，反而是澳洲分行有斬獲，今年上半年獲利從去年同期的4.3億元，成長至6.2億元。



而國銀積極布局柬埔寨有成，包含兆豐、合庫、一銀等公股銀行，皆已在柬埔寨設立分行，今年上半年柬埔寨分行獲利躍升至8.7億元，較去年同期成長逾倍。（編輯：李信寬）1070906