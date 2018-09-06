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買賣房屋停看聽 內政部提醒詳閱契約有保障

發稿時間：2018/09/06 20:33

最新更新：2018/09/06 20:33

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（中央社記者李淑華台北6日電）買賣房子防遭詐騙，內政部今天提醒民眾，簽訂買賣契約時，應詳閱契約條款，盡量參考內政部版契約書範本訂約，尤其應注意各期價款的支付方式及應提供的文件。

內政部晚間發布新聞稿指出，近來媒體報導買方支付房屋買賣部分價金後，不動產即遭過戶的詐騙行為，內政部表示，這些詐騙案件主要癥點在於詐騙集團利用民眾不熟悉買賣交易流程，及沒有詳閱契約習慣，以精心設計過的買賣契約，誘使賣方簽約，致使民眾受騙。

內政部指出，該買賣契約內容有問題之處，大致包括：契約約定繳清稅款後即由買方辦理產權移轉登記，致使賣方只收到部分款項，不動產即已遭過戶；又產權移轉登記後到買方約定應支付尾款之期間太長，致使賣方發現問題時，已找不到買方追討款項；其次地政士簽約後，後續相關文件書類則交由買方自行辦理產權移轉登記，無法透過專業業者協助過濾交易程序，造成賣方財產權益受損。

內政部指出，為避免類此詐騙行為，建議民眾於出售不動產時，務必詳閱契約內容及契約審閱期；建議簽約時選擇自己信任的仲介業者或地政士；建議可辦理履約保證等。

此外，內政部也提醒民眾，按內政部版定型化契約，一般買賣房屋雙方付款可分為4階段，包括：簽約款、備證款、完稅款、交屋款。買賣房屋應慎選不動產服務業者及詳閱買賣契約書內容，有關合法不動產經紀業及地政士的資訊，與內政部版契約書範本及消費者買賣房屋須知等相關資訊，得至內政部地政司全球資訊網或內政部不動產資訊平臺下載使用。（編輯：楊凱翔）1070906

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