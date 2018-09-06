美國對中國與加拿大貿易政策 面臨抉擇關頭

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）就在美國官員試圖和加拿大達成貿易協議之際，美國總統川普的貿易政策今天面臨重大抉擇關頭，他將決定是否對總額龐大的新一批中國輸美產品加徵關稅。



美國和最大貿易夥伴加拿大針對修訂北美自由貿易協定（NAFTA）的談判，似乎可望成功達成協議。



不過美國並未和中國進一步磋商，以試圖化解雙方之間的尖銳貿易爭端。川普最快可能今天就會宣布美方的下一步行動，這將使美國對自中國進口的半數商品大幅提高關稅。



美國下一波擬對自中國進口總值2000億美元的產品課徵懲罰性關稅，開放大眾就此提出評論的期限到今天結束。據媒體報導，川普希望，期限一到，就立即對前述商品課稅。



這會讓所有被美國列為課稅目標的中國商品總值暴增至2500億美元。美國每年從中國進口5000億美元商品。



川普自擔任總統以來，就將矛頭對準北京，且持續加強施壓，試圖迫使中國改變政策，以開放更多美國產品進口，並減少對美國高達3350億美元的貿易逆差。



中國商務部今天表示，準備對美方採取反制措施。



商務部發言人高峰在例行記者會上表示：「如果美方一意孤行，中方將視美方的行動採取必要的反制措施。」



高峰指出，中國的反制措施包括對自美進口的600億美元商品加徵關稅。



北京曾矢言，會對相同總額的美國商品課徵報復性關稅。不過中國每年自美進口商品不到2000億美元，因此目前已無空間再對美國發動同等火力的攻擊。



不過商界提出警告，中國可透過監管和其他行政手段，以其他方式反擊美國。（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070906